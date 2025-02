Bayern zieht ins Achtelfinale ein: Schwache Noten gegen Celtic

Obwohl Celtic den Rückstand aus dem Hinspiel drehen musste, waren die Gastgeber von Beginn an spielbestimmend. Den Bayern fiel es auch nicht schwer, sofort Torchancen herauszuspielen. Anders als in der Partie vor sechs Tagen verteidigte das Team von Brendan Rogers nicht so tief und gut gestaffelt, was den Bayern einige Räume für Angriffe bot.

Nicolas Kühn (16.) hatte nach einem Konter dann aber das erste Tor auf dem Fuß. Raphaël Guerreiro klärte den Versuch auf der Torlinie für den bereits geschlagenen Manuel Neuer. Es folgten zwei weitere Möglichkeiten für Celtic, das Ergebnis zu ihren Gunsten zu gestalten. Die kurze Unruhephase überbrückten die Bayern aber und wären kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Harry Kane (45.) fast in Führung gegangen. Der Schuss des Engländers landete aber an der Latte. So ging es torlos in die Kabinen.

Bayern fast mit Blitzstart

Gleich mit Wiederanpfiff hätte Leon Goretzka (46.) nach tollem Steckpass vom eingewechselten Kingsley Coman treffen können. Der Sechser vergab jedoch aus halblinker Position und schoss Kasper Schmeichel im Tor der Schotten an. Bis zur 63. Minute war Celtic in der Offensive quasi tot, dann sorgte eine Reihe an Fehlentscheidungen in Bayerns Abwehrkette dafür, dass Kühn frei vor Neuer zum 1:0 für die Gäste einschob.

Nach präziser Flanke von Joshua Kimmich war es erneut Goretzka (73.), der hätte treffen können. Sein Kopfball aus wenigen Metern ging jedoch am linken Pfosten vorbei. Mit Leib und Seele verteidigten die Celtic-Profis ihre Führung bis in die Schlussphase. Den Lucky Punch von Alphonso Davies (90.+3) konnten sie dann aber nicht mehr verhindern. Die Bayern taten sich lange schwer, ziehen am Ende aber doch in die nächste Runde ein.

0:1 Kühn (63.): Stanisic pennt auf der rechten Seite und lässt sich den Ball von Maeda abluchsen. Guerreiro rückt hektisch ein und wird ohne Probleme überspielt. Kim versucht mit einer Grätsche vor Kühn zu retten, führt das Tackling aber amateurhaft aus. Neuer kann dann nichts mehr retten und Kühn netzt zur Führung der Gäste ein.

1:1 Davies (90.+3): Letzter Angriff, Flanke von Olise. Die landet genau auf dem Kopf von Goretzka. Schmeichel kann hervorragend parieren, allerdings nicht nachhaltig klären. Den freien Ball schiebt Davies über die Linie und sorgt so für den Ausgleich.

