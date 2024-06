70-Millionen-Deal für Atlético

Atlético Madrid greift sich selbst mit einer stattlichen Geldspritze unter die Arme. Der Vorstand des börsennotierten La Liga-Klubs stimmte am heutigen Montag für eine Kapitalerhöhung. Rund 70,7 Millionen Euro sollen auf diese Weise in die Vereinskasse fließen.

„Die neuen Rahmenbedingungen im Fußball erfordern die Aufrechterhaltung und sogar Steigerung der finanziellen Anstrengungen, um sowohl in Spanien als auch in Europa weiter wettbewerbsfähig zu sein“, erklärte Klub-CEO Miguel Ángel Gil. Einsetzen will Atlético das frische Geld auf dem Transfermarkt.