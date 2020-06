Hertha: Stark nutzt Ausstiegsklausel nicht

Innenverteidiger Niklas Stark hegt keine Ambitionen, Hertha BSC in diesem Sommer zu verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, will der 25-jährige Nationalspieler stattdessen seinen Stammplatz bei den Berlinern zurückerobern. Momentan stehen Jordan Torunarigha (22) und Dedryck Boyata (29) in der Hierarchie vor ihm.

Vertraglich gebunden ist Stark noch bis 2022. Das Arbeitspapier beinhaltet eine neue Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Diese Summe dürfte angesichts der Coronakrise das Budget der Klubs für einen Spieler der Kategorie Stark überschreiten.