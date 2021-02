Union & Bayern: Doppel-Option bei Dajaku

Dass eine Kaufoption Teil der Leihe von Bayern Münchens Leon Dajaku zu Union Berlin ist, teilten die beiden Klubs schon bei der offiziellen Bekanntgabe Mitte Januar mit. Wie nun ‚Sport1‘ berichtet, müssen die Eisernen 2,5 Millionen Euro zahlen, wollen sie den Offensivspieler im Sommer 2022 behalten.

Dennoch würde der FC Bayern den Zugriff auf den heute 19-Jährigen nicht verlieren. Denn laut ‚Sport1‘ würde in diesem Fall „eine Rückkaufoption um die vier bis fünf Millionen Euro“ gültig werden. Heißt: In den darauffolgenden Sommern könnten die Bayern das Talent zurück nach München beordern. Bei Dajaku gibt es also eine Doppel-Option.

Ob Dajaku eines Tages zur ernsthaften Alternative für das Starensemble des Serienmeisters wird, ist derweil unklar. 2019 war der Rechtsfuß für 1,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekommen, kam in der Regel bei den Amateuren in der dritten Liga zum Einsatz. Für Union bestritt er seit Mitte Januar zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga.