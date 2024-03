Dank Klausel: Rouault bleibt beim VfB

Anthony Rouault bleibt langfristig beim VfB Stuttgart. Da die Schwaben am zurückliegenden Bundesliga-Spieltag rechnerisch die Klasse gehalten haben, greift die Kaufpflicht im Leihvertrag des Innenverteidigers. Der 22-Jährige erhält nun automatisch einen Vertrag bis 2027.

Für Rouault war der letztjährige Transfer nach Stuttgart der erste Vereinswechsel seiner Karriere. Für seinen Heimatverein FC Toulouse hatte er zuvor 86 Profieinsätze gesammelt. In Stuttgart kommt der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit auf 19 Pflichtspiele und darf immer wieder von Beginn an ran.