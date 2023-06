Braunschweig setzt Cheftrainer Schiele vor die Tür

Eintracht Braunschweig beendet überraschend die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Michael Schiele. Das geben die Löwen offiziell bekannt. Der 45-Jährige hatte Braunschweig im Sommer 2021 übernommen und den Klub zum sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga geführt. In der abgelaufenen Spielzeit sicherten sich die Niedersachsen erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt und wurden Tabellen-15.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sport-Geschäftsführer Peter Vollman sagt zu der Entscheidung: „Wir sind Michael für seine geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren extrem dankbar. Mit ihm sind uns der direkte Wiederaufstieg in der ersten Saison und schließlich der Klassenerhalt gelungen. Wir haben uns auf Entscheiderseite im Klub außerordentlich viel Zeit genommen, um intensiv zu analysieren, was auf den unterschiedlichsten sportlichen Ebenen in der vergangenen Saison wie gelaufen ist. Wir haben die einzelnen Fakten geordnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Weiterentwicklung durch neue Impulse und Veränderungen notwendig ist. Wir wünschen Michael für seine Karriere alles Gute.“

Lese-Tipp

Nach Abstieg: Der Stand bei Bielefelds Serra