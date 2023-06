Gladbach-Angebot für Honorat: Klappt es im zweiten Anlauf?

Borussia Mönchengladbach versucht sich offenbar erneut an einer Verpflichtung von Franck Honorat. Laut der ‚L‘Équipe‘ hat der Bundesligist ein Angebot in Höhe von geschätzt neun Millionen Euro für den 26-jährigen Flügelspieler abgegeben, der noch bis 2026 bei Stade Brest unter Vertrag steht.

Die französische Sportzeitung geht davon aus, dass diese Offerte aber noch zu niedrig ist für den 14. der abgelaufenen Ligue 1-Saison. Es werde erwartet, dass der Transferpoker bald in die nächste Runde gehen wird.

Mit Absagen aus Brest haben die Gladbacher bereits in der Vergangenheit ihre Erfahrungen gemacht. Schon im vergangenen Sommer waren die Fohlen an Honorat interessiert, ein Transfer kam jedoch nicht zustande. In der abgelaufenen Saison war der Rechtsfuß einer der wichtigsten Offensivspieler seines Klubs. In 35 Pflichtspiel-Einsätzen kommt er auf sechs Tore und sechs Vorlagen.

Erst verkaufen, dann kaufen?

Gut möglich, dass die Gladbacher noch einmal mit einem potenteren Angebot vorstellig werden, sobald auf dem Transfermarkt Einnahmen generiert wurden. Die Elf vom Niederrhein ist bekanntlich aktuell knapp bei Kasse und auf Verkäufe angewiesen, ehe höhere Ablösen für Neuzugänge investiert werden können.

Dieses Unterfangen könnte sich jedoch als komplizierter erweisen, als es zuletzt den Anschein hatte. Als erster Verkaufskandidat gilt seit geraumer Zeit Manu Koné, der 22-Jährige könnte zum potenziellen Rekordverkauf des Bundesligisten werden. Beim gestrigen 4:1 der französischen U21-Nationalmannschaft gegen die Schweiz verletzte sich der Mittelfeldspieler allerdings am Knie. Eine offizielle Diagnose steht noch aus.