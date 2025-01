FC Bayern: Lichtblick bei Boey

Sacha Boey vom FC Bayern geht den nächsten Schritt im Rehabilitationsprozess. Der Rechtsverteidgier hat am heutigen Montag erstmals nach seiner Sprunggelenksverletzung an Teilen des Manschaftstrainings teilgenommen. Läuft alles nach Plan, dürfte er dann zeitnah in den Münchner Kader zurückkehren.

Boey war im vergangenen Januar für 30 Millionen Euro von Galatasaray an die Säbener Straße gewechselt. Seither wird der 24-jährige Franzose aber vom Verletzungspech verfolgt, konnte ergo erst in zehn Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister mitwirken.