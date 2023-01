Last Minute: Sabitzer vor Bayern-Abschied

Der FC Bayern verhandelt offenbar zur Stunde über einen kurzfristigen Abschied von Marcel Sabitzer. Wie ‚Sky‘ berichtet, wollen sowohl Manchester United und der FC Chelsea den 28-jährigen Mittelfeldspieler verpflichten. Aktuell laufen die Gespräche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sabitzer saß seit Jahresbeginn nur auf der Bayern-Bank und wurde im internen Ranking von Ryan Gravenberch (20) verdrängt. Im Sommer kommt mit Konrad Laimer (25) zudem neue Konkurrenz im Zentrum. Nun könnte ein Abschied vorgezogen werden.

Lese-Tipp

Bayerns Jastremski zieht weiter

United muss monatelang auf Spielmacher Christian Eriksen (30) verzichten und sucht nun auf den letzten Drücker noch Ersatz. Chelsea verkauft mit Jorginho einen Sechser an den FC Arsenal und ist in diesem Zusammenhang auf Sabitzer aufmerksam geworden. Bis Mitternacht können noch Spieler in die Premier League transferiert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (14:28 Uhr): Laut der ‚Bild‘ steht Sabitzer vor dem Wechsel zu United. Dem ‚Telegraph‘ zufolge ist eine Leihe geplant.