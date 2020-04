Amtlich: Anfang übernimmt in Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 wird mit Markus Anfang an der Seitenlinie die kommende Saison gehen. Wie die Lilien mitteilen, unterschreibt der 45-Jährige einen Zweijahresvertrag. Er wird damit Dimitrios Grammozis als Cheftrainer ablösen. Dessen Vertrag am Böllenfalltor läuft zum Saisonende aus.

Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter der Darmstädter, ist zufrieden: „Markus Anfang war unser Wunschkandidat und in den Gesprächen hat man von Beginn an gespürt, dass er große Lust auf die Aufgabe in Darmstadt hat. Er hat bei seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er seinen Teams eine klare Struktur sowie Handschrift geben und Spieler weiterentwickeln kann. Neben seiner fachlichen Kompetenz ist er auch ein echter Teamplayer, bei dem wir davon überzeugt sind, dass er mit seiner Arbeitsweise und seiner Leidenschaft nach Darmstadt passt.“

Für Anfang ist es der erste Trainerjob seit seiner Entlassung beim 1. FC Köln im vergangenen Jahr. Bei den Domstädtern musste Anfang kurz vor dem sicheren Bundesligaaufstieg gehen.