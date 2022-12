Mudryk: „50:50-Chance“ auf Wintertransfer

- Quelle: The Athletic

Aktuell ist noch völlig offen, wo Shootingstar Mykhaylo Mudryk die kommende Rückrunde bestreiten wird. „Wir sind nicht mehr so weit weg, aber es ist noch nicht das, was wir uns vorstellen“, gibt Shakhtar Donetsks Geschäftsführer Sergej Palkin gegenüber ‚The Athletic‘ ein Update zu den Verhandlungen mit englischen Klubs. Im Winter-Transferfenster gebe es „vielleicht eine 50:50-Chance“ auf einen Wechsel.

„Ich will jetzt nicht über Zahlen sprechen“, fügt Palkin noch an, „wir sind in Gesprächen. Es gibt das Interesse von einigen englischen Klubs und der Prozess läuft.“ Vor allem der FC Arsenal hält sich hartnäckig als potenzieller Mudryk-Arbeitgeber. Auch Newcastle United und Manchester City sollen sich mit dem ukrainischen Flügelstürmer beschäftigen. Shakhtar schweben stolze 100 Millionen Euro als Ablöse vor.

