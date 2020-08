Holebas kehrt nach Piräus zurück

José Holebas kehrt im Herbst der Karriere zu Olympiakos Piräus zurück. Das vermeldet der griechische Topklub offiziell. Der 36-jährige gebürtige Aschaffenburger lief bereits von 2010 bis 2014 in der griechischen Hafenstadt auf.

Seine Karriere begann Holebas bei 1860 München, dann folgte der große Schritt zu Olympiakos, der seine Karriere in neue Sphären beförderte. Mit seinen Landsleuten spielte der Linksverteidiger Champions League und wurde Meister. Über die AS Rom und zuletzt dem FC Watford geht es für Holebas nun zurück nach Hellas.

Χοσέ Χολέβας καλώς όρισες, ξανά, στον Ολυμπιακό! / Welcome back to Olympiacos Jose Holebas! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #JoseHolebas #WelcomeJose pic.twitter.com/jI7ggvl9c7