"Armer Balotelli" | "Yes we Kane"

Quo vadis, Balotelli?

Der sportliche Abstieg des Mario Balotelli geht weiter. „Armer Balotelli“ titelt heute der ‚Quotidiano Sportivo‘ und hängt „arbeitslos mit 30 nur Jahren“ an. Damit spricht die italienische Sportzeitung die schwierige Situation des ehemaligen Supertalents an. Tatsächlich nimmt das sportliche Niveau, auf dem sich der Stürmer bewegt, seit einigen Jahren stetig ab. Bereits im vergangenen Sommer stand Super Mario nach seinem Engagement bei Brescia Calcio kurzzeitig ohne Verein da, konnte sich dann aber noch dem AC Monza aus der zweiten italienischen Liga anschließen. Nun befindet sich der Champions League-Sieger von 2010 in der gleichen Schieflage. Sein Vertrag in Monza wurde nicht verlängert und nach einer Saison mit nur 14 Einsätzen sowie zahlreichen Verletzungssorgen ist es fraglich, welcher Klub nochmal auf den umstrittenen Angreifer setzten möchte.

„Yes we Kane“

Die Reise der Three Lions bei der Europameisterschaft ist noch nicht zu Ende. Die Engländer stehen nach einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen die Ukraine im Halbfinale und treffen dort auf die Überraschungsmannschaft Dänemark. Die „Gladiatoren“, wie sie vom ‚Daily Star‘ betitelt werden, träumen vom Einzug ins Finale. Die Defensive der Mannschaft von Gareth Southgate ist sattelfest. Keinen einzigen Gegentreffer mussten die Engländer bisher im Turnierverlauf einstecken. Und noch besser, Stürmerstar Harry Kane trifft nach einer wackligen Gruppenphase wieder, weshalb die ‚Daily Mail‘ heute mit „Yes we Kane“ titelt und der Mannschaft nun alles zutraut. Die Engländer sind noch „zwei Spiele vom Ruhm entfernt“, so der ‚Sunday Express‘ heute, und dann haben sie ihren langersehnten EM-Titel.

„Forza Spina“

Die Squadra Azzurra steht im Halbfinale der Europameisterschaft, doch die Italiener können nicht restlos glücklich sein. Im Viertelfinale gegen Belgien verletzte sich Leonardo Spinazzola schwer, riss sich die Achillessehne. Der Linksverteidiger war einer der aufregendsten Spieler im italienischen Kader und überzeugte mit starken Leistungen. Sogar Gerüchte um das Interesse von Real Madrid kursierten zuletzt in den italienischen Medien. Doch mit einer voraussichtlichen Ausfallzeit von mindestens sechs Monaten sind diese wohl vom Tisch. „Auf geht‘s, Spina“ titelt heute die ‚Tuttosport‘ und auch die römische Zeitung ‚il Romanista‘ versucht, den 28-Jährigen mit „Spina im Herzen“ aufzurichten. Für den Spieler der AS Rom wird voraussichtlich Emerson Palmieri (26) vom FC Chelsea in die Startelf rücken.