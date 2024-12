BVB-Talent Wätjen in Lauerstellung: Geduld ist gefragt

Kjell Wätjen möchte bei Borussia Dortmund ein wichtiger Bestandteil der ersten Mannschaft werden. Wie er im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ verrät, hat er darüber erst kürzlich mit Trainer Nuri Sahin gesprochen. „Ich kriege es von außen auch zu hören, dass es gut läuft. Klar denkt man sich ab und zu: ‚Könnte ich nicht mehr spielen?‘“

Bislang hat der 18-Jährige bei Sahin einen schweren Stand. Zwar warfen den Mittelfeldspieler immer wieder Verletzungen zurück, doch auch in fittem Zustand ist er eher außen vor. Sein einziger Saisoneinsatz datiert vom 18. Oktober gegen den FC St. Pauli – beim 2:1-Sieg durfte er eine Minute spielen. Ansonsten kommt das Talent bei der Zweitvertretung in der 3. Liga und für die U19 in der Youth League zum Einsatz. „Ich merke, dass es immer besser wird. Deshalb bin ich völlig fein damit und völlig im Reinen mit mir“, so Wätjen. In der Endphase der vergangenen Saison überraschte der damalige Trainer Edin Terzic am 32. Spieltag und ließ Wätjen gegen den FC Augsburg (5:1) beim Debüt durchspielen. Das nährte die Hoffnung auf mehr – doch Geduld ist gefragt.