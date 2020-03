Treffen der Profiklubs: Wird die Saison abgebrochen?

Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am heutigen Mittwoch (18:30 Uhr) ist das erste Spiel, das wegen der Corona-Epedemie ohne Zuschauer ausgetragen wird. Nach aktuellem Stand ist nicht abzusehen, wann die Profiklubs wieder in vollbesetzten Stadien antreten können. Mit Timo Hübers von Hannover 96 wurde zudem nun der erste Profi in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Nerven liegen entsprechend blank und es herrscht allgemeine Verunsicherung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommen am nächsten Montag die Bosse der 36 deutschen Profiklubs zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn ist es nicht ausgeschlossen, dass die Corona-Krise bis zum Jahresende andauert.

Entsprechend ist auch ein Abbruch der aktuellen Saison nicht mehr ausgeschlossen. Die Deutsche Eishockey Liga hat es vorgemacht. Die für morgen angesetzten Europa League-Spiele zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom sowie Inter Mailand gegen den FC Getafe wurden von der UEFA bereits abgesagt. Reisen zwischen Italien und Spanien sind untersagt.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.



🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸