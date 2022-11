Chelsea gibt neuen Direktor für Transfers bekannt

Der FC Chelsea hat am heutigen Dienstagmittag seinen neuen Transferverantwortlichen präsentiert. Paul Winstanley wechselt mit sofortiger Wirkung von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge und bekleidet die Position des Director of Global Talent and Transfers. Chelsea-Besitzer Todd Boehly sagt über die Verpflichtung des 43-Jährigen: „Paul wird eine großartige Ergänzung für Chelsea sein. Er ist hoch angesehen und eine wichtige Ergänzung für die Führungsebene, während wir weiterhin ein Weltklasse-Team aufbauen.“

Mit Winstanley wechselt nach Graham Potter bereits die zweite Schlüsselfigur von Brighton nach London. Der neue Sportdirektor der Blues hatte großen Anteil an der erfreulichen sportlichen Entwicklung der Seagulls.

