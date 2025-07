Suárez beerbt Gyökeres

Sporting Lissabon hat den Nachfolger für Victor Gyökeres (27/FC Arsenal) präsentiert. Der Kolumbianer Luis Suárez (27) kommt für 22,2 Millionen Euro von UD Almería und unterschreibt in Portugal einen Vertrag bis 2030. Teil des Deals ist eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung für den spanischen Zweitligisten.

Suárez erzielte in der vergangenen Saison 31 Tore und gab acht Vorlagen in 43 Pflichtspielen – die mit Abstand beste Saison seiner bisherigen Karriere, in der er schon in Frankreich, England und Spanien auflief. Insgesamt wurden für Suárez schon über 50 Millionen Euro an Ablösen bewegt.