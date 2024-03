BVB: Fällt Kobel erneut aus?

Borussia Dortmund bangt vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (17:30 Uhr) um Gregor Kobel (26). Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, reiste der Torhüter des BVB am gestrigen Samstag zwar mit ins Mannschaftshotel, fehlte dann heute Vormittag aber beim obligatorischen Spaziergang mit seinen Teamkollegen. Statt Kobel war jedoch Marcel Lotka zugegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 22-Jährige ist Torhüter der Dortmunder U23, die am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr gegen Rot-Weiss Essen antritt. Eigentlich dürfte sich Lotka also gar nicht im Umfeld der ersten Mannschaft aufhalten. Es sei denn, er rückt in den Kader, weil sich Kobel verletzt hat?