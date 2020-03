City kämpft um Sterling

Manchester City will Raheem Sterling auf Biegen und Brechen halten. Laut dem italienischen Journalisten Nicolo Schira bieten die Citizens dem 25-jährigen Dribbelkünstler einen bis 2024 datierten Vertrag inklusive einem Jahresgehalt von umgerechnet 20 Millionen Euro.

Sterlings aktuelles Arbeitspapier endet 2023. Zuletzt hatte der Rechtsfuß durchklingen lassen, dass ihm das Interesse von Real Madrid durchaus schmeichelt: „Real Madrid ist ein fantastischer Klub. Wenn man das weiße Trikot sieht, weiß man genau, wofür der Klub steht, er ist gewaltig. Aber gleichzeitig habe ich einen Vertrag mit City, und das muss ich respektieren. Aber es ist ein fantastischer Klub.“ Weil City nach aktuellem Stand für zwei Jahre von der Champions League ausgeschlossen ist, ranken sich zahlreiche Gerüchte um die Stars des Klubs.

#ManchesterCity are in talks to extend Raheem #Sterling’s contract until 2024 with a new wages of €20M a year. #transfers #MCFC