Carroll findet neuen Verein

Andy Carroll bleibt der zweiten englischen Liga treu. Der 33-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung Championship-Klub West Bromwich Albion an. Beim Tabellenfünften unterschreibt Carroll einen Vertrag bis zum Saisonende. Nach seinem Kurzzeit-Engagement beim FC Reading (acht Spiele, zwei Tore) war der Mittelstürmer seit knapp zwei Wochen ohne Verein.

West Broms Trainer Valérien Ismaël sagt über Carroll, für den der FC Liverpool einst 41 Millionen Euro gezahlt hatte: „Andy ist ein Spieler, der uns sofort helfen kann. Er ist bereit und bringt alle Eigenschaften mit, die wir brauchen. Es könnte eine Win-Win-Situation für uns sein.“

