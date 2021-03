Gegen Nordmazedonien: So könnte das DFB-Team spielen

Zwei Neuer-Vertreter

Manuel Neuer bekommt eine Auszeit, Marc-André ter Stegen dafür eine weitere Chance zwischen den Pfosten. Die Kapitänsbinde wird Ilkay Gündogan tragen, wie Löw am Mittwoch ankündigte.

Rückkehrer

Robin Gosens verpasste die Siege gegen Island (3:0) und Rumänien (1:0) verletzt. Der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo war aber nun „beim Abschlusstraining vollumfänglich dabei sein, wir sind vollzählig.“

Rotation?

Der Bundestrainer überlegte laut, ob er Gosens gleich in die Startelf stellt. Aber: Emre Can spielte überzeugend links hinten. „Größtenteils werden wir wieder so beginnen“ wie zuletzt, so Löw.

Gegner

Nordmazedonien startete mit einer 2:3-Niederlage in Rumänien und einem 5:0-Sieg gegen Liechtenstein in die WM-Quali. „Sie sind keinen Deut schlechter als die Rumänen, technisch sehr versiert, das wird ein Kraftakt“, kündigte Löw an. Stars des Teams: Eljif Elmas (21, SSC Neapel) und Kapitän Goran Pandev (37, FC Genua), der einst mit Inter Mailand die Champions League gewann.

So könnte Deutschland spielen