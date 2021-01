Mustafi ein Kandidat in Liverpool?

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger ist offenbar auch Shkodran Mustafi Thema beim FC Liverpool. Laut ‚Sky‘ ist der 20-fache deutsche Nationalspieler „ein Kandidat“ an der Anfield Road.

Die Abwehr der Reds ist nach den langfristigen Ausfällen von Virgil van Dijk und Joe Gomez personell auf Kante genäht. Nun wird auch Joel Matip bis auf weiteres mit einer Knöchelverletzung fehlen. „Es geht nur darum, eine Lösung zu finden. Das ist die Hauptsache. Und daran arbeiten wir“, erklärte Trainer Jürgen Klopp am gestrigen Freitag, dass man sich auf dem Transfermarkt nach einem Neuzugang umschaut.

Mehrere Kandidaten

Sollte die Wahl letztendlich auf Mustafi fallen, würde für Liverpool wohl keine Ablöse fällig werden. Der 28-Jährige steht zwar noch bis zum Sommer beim FC Arsenal unter Vertrag, die Gunners sollen aber eine vorzeitige Auflösung des Arbeitspapiers in Betracht ziehen. Unter Trainer Mikel Arteta ist Mustafi außen vor.

Der einzige Kandidat an der Anfield Road ist der Weltmeister von 2014 aber nicht. In der jüngeren Vergangenheit wurden unter anderem Ozan Kabak (Schalke 04), Nikola Maksimovic (SSC Neapel), Fabian Schär (Newcastle United), Sven Botman (OSC Lille) und Merih Demiral (Juventus Turin) mit Liverpool in Verbindung gebracht.

Kurzfristig könnte auch Aaron Long von den New York Red Bulls Abhilfe schaffen. Laut ‚ESPN‘ denken die Verantwortlichen darüber nach, den US-Nationalspieler auszuleihen. Der 28-Jährige wäre wohl bis zum Start der MLS verfügbar. Die amerikanische Profi-Liga ist zurzeit bis mindestens April ausgesetzt. Wann die neue Saison genau starten wird, ist unklar.