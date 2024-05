Neuer Vertrag für Ajdini

Bashkim Ajdini und der VfL Osnabrück gehen gemeinsam in die Zukunft. Der Zweitliga-Absteiger verkündet die Vertragsverlängerung mit dem 31-jährigen Rechtsverteidiger. Zur genauen Vertragslaufzeit macht der Klub keine Angaben. Die kommende Saison wird für Ajdini die insgesamt siebte im VfL-Trikot sein.

„In meinem Kopf war früh klar, dass ich beim VfL bleiben möchte. Ich fühle mich in Osnabrück sehr wohl und habe weiterhin Ziele mit dem VfL. Daran hat auch der bittere Abstieg in diesem Jahr nichts geändert. Zudem haben mich die Gespräche mit Cheftrainer Uwe Koschinat und Geschäftsführer Philipp Kaufmann überzeugt, auch in der kommenden Saison eine bedeutende Rolle spielen zu können“, so Ajdini.