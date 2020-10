Cardiff schließt Wilson-Leihe ab

Außenbahnspieler Harry Wilson verlässt den FC Liverpool erneut auf Leihbasis und läuft bis Saisonende für Cardiff City auf. Dies geben die Reds offiziell bekannt. Der 23-jährige Waliser steht seit 2018 bei den Reds unter Vertrag, konnte im Profiteam bisher aber noch nicht Fuß fassen.

In der vergangenen Spielzeit war der Rechtsaußen an den AFC Bournemouth verliehen. Für die Cherries bestritt er 31 Premier League-Spiele, in denen er insgesamt sieben Tore erzielte. Zudem lief Wilson Anfang Oktober im EFL Cup-Spiel gegen den FC Arsenal für Liverpool auf, sein bisher einziger Einsatz im Trikot des amtierenden englischen Meisters.