Wolves verpflichten Kawabe

Die Wolverhampton Wanderers holen Verstärkung für das Mittelfeld an Bord. Hayao Kawabe (26) vom Grasshopper Club Zürich unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025. Geplant sei zunächst aber eine Rückleihe in die Schweiz bis zum Ende der laufenden Saison. Kawabe, viermaliger japanischer Nationalspieler, bestritt in dieser Spielzeit 18 Partien (vier Tore, drei Assists) für Zürich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wolverhamptons Technischer Direktor Scott Sellars erklärt: „Hayao ist ein Spieler, den wir lange beobachtet haben, er hat sich in dieser Saison sehr gut entwickelt. Er ist ein offensiver Mittelfeldspieler, sehr energisch, aktiv und mit hoher Qualität. Er hat sich bei den Grasshoppers in diesem Jahr sehr gut entwickelt und ist einer der Hauptgründe dafür, dass sie so gut dastehen.“