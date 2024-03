Gotti übernimmt bei Lecce

Die US Lecce hat mit Luca Gotti einen neuen Trainer vorgestellt. Wie der Verein am Mittwochmorgen bekanntgibt, erhält der 56-Jährige einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Bei Lecce folgt Gotti auf Roberto D’Aversa, der am Montag entlassen worden war.

Mit der Verpflichtung des Italieners begegnen die Verantwortlichen dem anhaltenden Negativtrend. Aktuell befindet sich Lecce mit einem Punkt Vorsprung auf Frosinone Calcio auf dem 16. Tabellenplatz.