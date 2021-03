Morey: „Ich habe die beste Option gewählt“

Im Wechsel mit Thomas Meunier (29) beackert Mateu Morey bei Borussia Dortmund die rechte Außenbahn. Der junge Spanier, der vor einer Woche seinen 21. Geburtstag feierte, darf sich nach schwieriger Premierensaison inzwischen als wesentlicher Bestandteil des Kaders ansehen.

Entsprechend verneint er eine Nachfrage der ‚Marca‘, ob er den Abschied vom FC Barcelona in irgendeiner Form bereue. „Überhaupt nicht“, versichert Morey, „ich denke, ich habe die beste Option gewählt, um in meiner Zukunft zu wachsen. Und es tut mir überhaupt nicht leid, ich bin sehr glücklich in Dortmund.“

Morey mit langer Anlaufzeit

Als Morey 2019 aus Katalonien nach Dortmund kam, litt er noch unter den Folgen einer langwierigen Knieverletzung. Über Einsätze in der zweiten Mannschaft kämpfte sich der Techniker schließlich nach oben und feierte erst im Mai 2020 gegen Paderborn (6:1) sein Bundesliga-Debüt.

Bei Barça wäre der Weg womöglich noch steiniger gewesen, auch wenn der Nobelklub lange Zeit nach einem geeigneten Rechtsverteidiger fahndete. Mittlerweile ist dort Sommerneuzugang Sergiño Dest (20) gesetzt.

Rückblickend sagt Morey: „Man weiß nie, jetzt bin ich hier in Dortmund sehr glücklich, spiele und nutze die Möglichkeiten, die mir der Verein bietet.“ Wenn er bei Barça geblieben wäre, „weiß ich nicht, was passiert wäre. Ich bin glücklich, wo ich bin und bereue nichts.“

An den BVB ist Morey bis 2024 vertraglich gebunden. Man darf gespannt sein, wie Neu-Trainer Marco Rose ab Sommer auf der rechten Außenbahn plant. Morey ist gewillt, sich durchzusetzen – selbst wenn er mal wieder einen längeren Anlauf benötigen sollte.