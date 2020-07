Köln-Talent nach Regensburg

Kaan Caliskaner wechselt aus der Zweitvertretung des 1. FC Köln zum SSV Jahn Regensburg. Beim Zweitligisten erhält der 20-jährige Mittelstürmer einen Vertrag bis 2023. Jahn-Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Kaan bringt viele wichtige Eigenschaften mit, die ein Stürmer braucht, um sich im Profifußball durchzusetzen. Er weiß aber auch ganz genau, wo seine Entwicklungsfelder liegen. Das ist eine gute Voraussetzung, damit ein junger Spieler erfolgreich und schnell die nächsten Schritte gehen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Caliskaner bestritt in der abgelaufenen Regionalliga-Saison 24 Spiele, in denen er je sechs Tore und Assists beisteuerte. Über den Wechsel in die zweite Liga sagt der Angreifer: „Der Klub bietet ein stabiles, ruhiges Umfeld, in dem gerade junge Spieler gut arbeiten können. Ich möchte hier die nächsten Schritte in meiner persönlichen Entwicklung gehen und der Mannschaft so dabei helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen.“