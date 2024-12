BVB: Transfer-Entscheidung um Hettwer

Was die sportliche Zukunft von Julian Hettwer angeht, herrscht zumindest vorübergehend Klarheit. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, wird der 21-Jährige Borussia Dortmund im anstehenden Januar-Transferfenster nicht verlassen. Dies sei das Resultat mehrerer Gespräche zwischen Spieler und Klub.

Hettwer ist in dieser Saison der Schlüsselspieler der Dortmunder U23. Nach 18 Spieltagen steht der Flügelstürmer bei elf Toren und sechs Vorlagen, was ihn zum aktuellen Topscorer der dritten Liga macht.

Solche Leistungen rufen natürlich Interessenten auf den Plan. Aus der Bundesliga wurde bereits der VfL Bochum mit ihm in Verbindung gebracht, die ‚Ruhr Nachrichten‘ nennen in diesem Zusammenhang nun auch den 1. FC Heidenheim. Zudem soll sich in der zweiten Liga unter anderem der 1. FC Köln Chancen auf einen Wintertransfer ausgerechnet haben.

Wohin geht es langfristig?

Nun ist klar, dass Hettwer bis zum Sommer beim BVB bleiben wird. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Die langfristige Zukunft soll Ende März bis Anfang April geklärt werden.

Eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags in Dortmund ist möglich, aber nur unter der Bedingung, dass er eine klare Perspektive im Profiteam erhält. Andernfalls wird wohl ein Klubwechsel anstehen. An Interessenten mangelt es Hettwer auf jeden Fall nicht.