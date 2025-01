Nagelsmann spricht über Wagner-Zukunft

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich zur Zukunft seines Co-Trainers Sandro Wagner geäußert. Im Vorfeld des Bundesliga-Spiels zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig zeigte sich Nagelsmann gegenüber Sky erfreut, dass er mit Wagner Deutschland bei der WM 2026 betreuen wird: „Ich bin sehr froh, dass er sich zur gemeinsamen Zusammenarbeit bis 2026 bekannt hat.“ Gleichzeitig bekräftigte er seine Unterstützung für Wagners weiteren Karriereweg: „Jeder, der Sandro kennt, weiß, dass er danach strebt, selbst Cheftrainer zu werden. Das ist ja auch gut so, dass man große Ziele hat.“

Wagner hatte kürzlich verkündet, dass er bis 2026 Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft bleiben möchte, in Zukunft aber einen Cheftrainerposten anstrebt. Der Ex-Münchener ist ein großes Trainertalent, der in der Vergangenheit schon des Öfteren bei einigen Vereinen wie unter anderem Borussia Dortmund gehandelt wurde. Benjamin Glück, ebenfalls Co-Trainer beim DFB-Team, wird laut Nagelsmann seinen Vertrag in Kürze ebenfalls bis 2028 ausdehnen.