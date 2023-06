Werder und Burke: Weichen auf Abschied

Die Rückkehr von Oliver Burke zum SV Werder Bremen wird wohl nur von kurzer Dauer sein. „Aktuell sieht es danach aus, dass wir versuchen, eine für beide Seiten gute Lösung zu finden“, sagt Sportchef Frank Baumann gegenüber der ‚DeichStube‘ und vermittelt den Eindruck, dass sich eine Trennung vom Mittelstürmer anbahnt.

Zurzeit steht Burke noch beim FC Millwall in der zweiten englischen Liga unter Vertrag. Das halbjährige Leihgeschäft endet diesen Sommer, somit wird der 26-Jährige vorläufig zurück an die Weser kommen. Baumann erklärt: „Bei ihm hat sehr viel damit zu tun, wie er sich positioniert und ob es Alternativen für ihn gibt.“ Gut möglich also, dass der schottische Nationalspieler die Grün-Weißen wieder verlässt, sollte er ein passendes Angebot erhalten.

