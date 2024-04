Schalke: Quartett um Lasogga verlängert

Während bei der Profimannschaft des FC Schalke 04 noch vieles im Argen liegt, hat die Knappenschmiede vier neue Verträge unter Dach und Fach gebracht. Wie S04 vermeldet, wurden Angreifer Pierre-Michel Lasogga (32), Torhüter Julius Paris (22), Felix Allgaier (21) und Flügelspieler Yannick Toye (19) mit neuen Arbeitspapieren ausgestattet. Die U23 der Königsblauen liegt in der Regionalliga West auf einem komfortablen fünften Platz.

Dementsprechend froh ist Trainer Jakob Fimpel, die Mannschaft beisammenzuhalten: „Ich freue mich sehr über die vier Verlängerungen. Sie zeigen die verschiedenen Werdegänge in einer U23. Pierre-Michel Lasogga ist einer unserer erfahrenen Spieler, der auch in der kommenden Saison ganz wichtig für unsere Achse sein wird.” Der ehemalige Angreifer des HSV kommt in 13 Ligaspielen auf fünf Treffer und zwei Torvorlagen. Lasogga war im Sommer 2023 nach einjähriger Vereinslosigkeit zu seinem früheren Jugendklub zurückgekehrt.