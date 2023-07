Gündogan vs. Bellingham | PSG-Duo trifft Transfer-Entscheidung

Texanischer Clásico

Die neue Saison hat noch gar nicht begonnen, da steht schon der erste Clásico an. Im texanischen Dallas treffen Real Madrid und der FC Barcelona am Samstag (23 Uhr) im Rahmen der Champions Tour aufeinander. Das Titelbild der ‚as‘ („El Clásico Americano“) zieren die „großen Neuzugänge“ Jude Bellingham und Ilkay Gündogan. Auch die katalanischen Zeitungen ‚Sport‘ und ‚Mundo Deportivo‘ bilden das Duo mit Bundesliga-Vergangenheit ab.

Saudis heiß auf PSG-Stars

Die saudi-arabische Transfer-Offensive findet kein Ende. Ein europäischer Star nach dem anderen folgt dem Lockruf des Geldes und schlägt den Weg in die Wüste ein. Nächster Kandidat: Innenverteidiger Marquinhos, brasilianischer Nationalspieler und seit mittlerweile zehn Jahren bei Paris St. Germain unter Vertrag.

Lese-Tipp

Nach Leihe: Galatasaray verpflichtet Icardi

Beim 29-Jährigen scheinen sich die Saudis aber wie schon bei Kylian Mbappé die Zähne auszubeißen. Laut ‚L’Équipe‘ hat sich Marquinhos Angebote angehört, will aber in Paris bleiben. Auch PSG zeige keinerlei Verkaufsbereitschaft beim bis 2028 gebundenen Abwehrmann. Besser stehen die Chancen bei Teamkollege Marco Verratti. Der Mittelfeldlenker hat Al Hilal zugesagt, soll in drei Jahren 156 Millionen Euro kassieren. Es geht nur noch um die Ablöse.