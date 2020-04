System-Revolution: Barça träumt von Sturm-Quartett

Neymar (28) und Lautaro Martínez (22) sollen kommen. Klar ist aber auch, bekommt der FC Barcelona seinen Willen, muss Coach Quique Setién erfinderisch sein, um all seine Offensivpower gleichzeitig auf den Platz zu bringen. Laut der ‚Sport‘ könnte Barça eine System-Revolution ins Haus stehen.

Der Zeitung zufolge können sich sowohl der Trainerstab als auch die Führungsspieler um Lionel Messi (32) vorstellen, dass man künftig mit vier Angreifern agiert. Neymar und Messi würden in diesem Fall etwas zurückgezogen hinter Martínez und Routinier Luis Suárez (33) stürmen.

Ob der im Barça-Dress bislang meist glücklos agierende Antoine Griezmann (29) in der nächsten Saison noch an Bord ist, bleibt offen. Genau wie die Frage, ob der spanische Topklub die Verpflichtungen von Neymar und Lautaro in diesem Sommer überhaupt stemmen kann. In beiden Fällen führen wohl nur Tauschgeschäfte zum Ziel.

Unstrittig ist aber: Macht der FC Barcelona seinen Traum wahr, müssen sich die gegnerischen Angriffsreihen auf einiges gefasst machen. Und Träumen ist ja bekanntlich erlaubt.