FC Bayern: Große Sorgen um Goretzka

Mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ Leon Goretzka in der 74. Minute den Platz. Zuvor hatte es der Nationalspieler noch zwölf Minuten lang versucht, nachdem er sich bei einem Zweikampf mit Ludovic Ajorque an der Hand verletzt hatte.

„Wir haben ein bisschen Sorge um Leon wegen seiner Hand. Nicht dass es so endet wie mit Serge. Da müssen wir jetzt abwarten“, erklärte Thomas Tuchel im Anschluss an die Partie bei ‚Sky‘. Wenig später im ‚Aktuellen Sportstudio‘ auf ‚ZDF‘ schob der Bayern-Cheftrainer nach: „Es kann was Schlimmeres sein.“

Noch steht die genaue Diagnose aus, doch auch ein Bruch steht im Raum. Je nach Schwere der Verletzung winkt ein längerfristiger Ausfall. Und das, nachdem sich Goretzka in den vergangenen Wochen endlich aus seinem Formtief herausgekämpft hatte.