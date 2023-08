Scamacca-Wechsel: Bergamo fängt die Roma ab

Gianluca Scamacca steht kurz vor einem Wechsel zu Atalanta Bergamo. Laut Fabrizio Romano werden die Dokumente für einen Wechsel des 24-jährigen Stürmer vorbereitet. Der Italiener wird West Ham United voraussichtlich eine Ablöse von 25 Millionen Euro und fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen einbringen.

Scamacca wurde bereits in dieser Transferperiode mit einem Wechsel zurück in die italienische Liga in Verbindung gebracht, allerdings zu der AS Rom. Nun konnte sich wohl Bergamo gegen den Hauptstadtklub durchsetzen. Der Stürmer absolvierte in der vergangenen Saison 16 Spiele in der Premier League, in denen er drei Tore erzielte.