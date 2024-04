Hannover: Saison für Nielsen gelaufen

Hannover 96 muss voraussichtlich für die restliche Saison auf seinen zweitbesten Torschützen Havard Nielsen verzichten. Wie 96-Coach Stefan Leitl auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, muss der 30-jährige Angreifer wegen einer Achillessehnenreizung länger pausieren: „Er wird aller Voraussicht nach diese Saison nicht mehr Spielen. Im ersten Moment droht keine Operation, aber er braucht auf jeden Fall Ruhe, die Achillessehne braucht Ruhe.“

Und weiter: „Das wird nicht in ein paar Tagen passieren, das wird sich etwas länger ziehen. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass er nicht mehr zum Einsatz kommt.“ Komplett ausschließen will Leitl den Einsatz von Nielsen aber nicht. „Alles, was er spielen kann, wäre super für uns“, betont der 96-Coach. Nielsen kommt für den Tabellenfünften der zweiten Liga auf sieben Treffer und drei Torvorlagen in 27 Einsätzen. Vor knapp zwei Wochen verlängerte der Norweger seinen auslaufenden Vertrag bei den Roten bis 2026.