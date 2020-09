Kumbulla unterschreibt in Rom

Die AS Rom hat Marash Kumbulla von Hellas Verona verpflichtet. Der Innenverteidiger wird zunächst für zwei Jahre und eine Gebühr von zwei Millionen Euro ausgeliehen. Im Gegenzug werden die Roma-Spieler Mert Cetin, Matteo Cancellieri und Aboudramane Diaby für zwei Spielzeiten an Hellas Verona verliehen. Die vier Leihen werden unter bestimmten Voraussetzungen zu festen Transfers – in diesem Fall geht die AS Rom mit einem Minus von 13,5 Millionen Euro aus dem Deal und Kumbulla erhält einen Vertrag bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Italien zählt der Abwehrspieler, der von einigen internationalen Topklubs umworben wurde, zu den größten Talenten. Medienberichten zufolge hatten neben den Klubs aus Manchester auch der FC Chelsea sowie Borussia Dortmund den 20-Jährigen im Blick. Dem Albaner gelang in seiner ersten Profisaison gleich der Durchbruch bei Verona – nun setzt der hochgewachsene Rechtsfuß seine Karriere in Rom fort.