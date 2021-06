Belgien schlägt Dänemark glücklich

Die belgische Nationalmannschaft konnte sich beim 2:1-Erfolg gegen Dänemark auf ihre individuelle Klasse und eine gehörige Portion Glück verlassen. Von Beginn an brannten emotionale Dänen ein regelrechtes Feuerwerk ab. Die frühe Führung durch Yussuf Poulsen (2.) verdiente man sich im Anschluss. Bis zur Halbzeit dominierten die Skandinavier die Partie angeführt von Pierre-Emile Höjbjerg und Thomas Delaney auf ganzer Linie.

In Durchgang zwei ging es dann zunächst unverändert weiter in Richtung belgisches Tor. Ihren ersten gefährlichen Angriff über Romelu Lukaku und den eingewechselten Kevin De Bruyne veredelte dann aber in Minute 55 Thorgan Hazard. 15 Zeigerumdrehungen später stellte De Bruyne nach schöner Kombination auf 2:1 für Belgien. Dänemarks bärenstarke Leistung war plötzlich nur noch Makulatur. Trotz einiger guter Chancen gelang den Nordeuropäern im Anschluss nicht mehr der eigentlich hochverdiente Ausgleichstreffer.