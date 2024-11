Schalke: Der Transfer-Plan für den Winter

Der FC Schalke 04 will im Winter im Kader nachbessern und hat dabei zwei Positionen besonders in den Fokus genommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Knappen sowohl einen erfahrenen Sechser als auch einen physisch starken Mittelstürmer, der mit dem Rücken zum Tor agieren kann, verpflichten. Diese Information habe der Klub auch bereits in Beraterkreisen hinterlegt.

Denn Ron Schallenberg bleibt auf der Sechs hinter den Erwartungen und soll Konkurrenz bekommen, im Sturm fehlt es an Alternativen zu Kapitän Kenan Karaman. Bryan Lasme soll der ‚Bild‘ zufolge verliehen werden, um finanziellen Spielraum zu schaffen. Kaderplaner Ben Manga hatte im Sommer zwar 15 Neuzugänge verpflichtet, doch kaum einer ist im bisherigen Saisonverlauf eingeschlagen. Derzeit liegt Königsblau auf Rang 16 der 2. Bundesliga und ist stark abstiegsbedroht. Trainer Kees van Wonderen ist erst seit wenigen Wochen im Amt, steht aber schon in der Kritik.