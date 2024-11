Falsche Sprache, falsche Taktik? Auf Schalke knirscht es schon wieder

Seit Mitte Oktober ist Kees van Wonderen Trainer beim FC Schalke 04 und konnte sich in seiner kurzen Zeit schon ein gutes Bild davon machen, was es heißt, Knappen-Trainer zu sein. Die ersten drei Partien gegen Hannover (0:1), Fürth (3:4) und Augsburg im Pokal (0:3) gingen verloren, am Wochenende gab es ein ernüchterndes 0:0 gegen Ulm.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Start verlief für den Niederländer also alles andere als optimal und laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ soll es intern bereits ordentlich knirschen. Demnach haben einige Spieler Probleme mit der Kommunikation. Unter Vorgänger Karel Geraerts einigte man sich beim Zweitligisten auf die englische Sprache, auch die Ansprachen und Besprechungen verliefen auf Englisch.

Spieler verwundert über taktische Vorgaben

Unter van Wonderen wird nun aber nur noch Deutsch gesprochen – und das führt zu Problemen. Nicht nur, dass beispielsweise die Neuzugänge Felipe Sanchez, Moussa Sylla und Ilyes Hamache kaum ein Wort Deutsch verstehen, auch die deutschen Spieler haben zum Teil Schwierigkeiten, die Ansprachen des Niederländers komplett nachzuvollziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem soll die Mannschaft auch nicht immer mit der taktischen Ausrichtung des 55-Jährigen einverstanden sein. Die Vorgabe, gegen Ulm vornehmlich mit langen Bällen auf Janik Bachmann zu agieren, sorgte in der Mannschaft zumindest mal für Verwunderung. Obendrein ging der Ansatz auch nicht auf.

Viel Arbeit liegt also vor dem Schalker Trainer, der zwar aus der Vereinsführung noch Rückendeckung erhält, aber dennoch früh in die Kritik geraten ist. Er könnte nach Dimitrios Grammozis, Frank Kramer, Thomas Reis und Geraerts der nächste Trainer sein, der seit 2021 erst die Kabine und dann auch seinen Job verliert. Ein Sieg gegen Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg am Sonntag (13:30 Uhr) wäre enorm wichtig, damit van Wonderen etwas durchatmen kann.