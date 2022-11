Senegal bestätigt: WM ohne Mané

Der Senegal hat nun traurige Gewissheit. Sadio Mané wird nicht für sein Heimatland bei der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen. Das bestätigte der Fußballverband des afrikanischen Landes auf einer Pressekonferenz.

Im vorletzten Spiel der Bundesliga-Hinrunde gegen Werder Bremen (6:1) musste der ehemalige Liverpooler schon nach kurzer Zeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Untersuchungen ergaben eine Sehnenverletzung, die den 30-jährigen Superstar außer Gefecht setzt.

Sadio Mané est forfait pour la coupe du monde. Get well soon GAINDÉ 🇸🇳 ❤️‍🔥 #football #senegal #worldcup



