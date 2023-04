Überraschung: Neuer Favorit im Kamada-Poker

Im Transferpoker um Daichi Kamada bahnt sich eine Überraschung an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich mittlerweile Benfica Lissabon im Werben um den japanischen Kreativspieler in der Pole Position. Dem Artikel zufolge rechnen die Portugiesen am Ende der Saison mit einem größeren Umbruch.

Kamada könnte dabei helfen, ebenjenen etwas aufzufangen. Ein Wechsel zum Team von Roger Schmidt wäre durchaus bemerkenswert, wurde der 26-Jährige bis zuletzt doch mit illustren Klubs wie Atlético Madrid, Manchester United, dem FC Chelsea sowie dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Aber: Bereits im Sommer des vergangenen Jahres bekundete Benfica Interesse an einer Verpflichtung des Nationalspielers.

Auch wenn der Wechsel seinerzeit nicht zustande kam, riss der Kontakt zwischen dem Kamada-Lager und dem portugiesischen Traditionsklub nicht ab. Mitte Januar wurde der Berater des Rechtsfußes mit Benfica-Sportdirektor Rui Pedro Braz in einem Lissaboner Hotel gesichtet. Das intensive Buhlen des derzeitigen Tabellenführers in Portugal könnte im zweiten Anlauf also von Erfolg gekrönt sein.