Stuttgart: Sankoh vor Italien-Leihe

Mohamed Sankoh steht vor einem Wechsel in die Serie B. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, wird der 20-Jährige vom VfB Stuttgart an Cosenza Calcio ausgeliehen. Der kalabrische Klub soll zudem eine Kaufoption in unbekannter Höhe für den Mittelstürmer erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sankoh stammt aus der Jugend der Schwaben, konnte sich aber bislang nicht in der ersten Elf durchsetzen. In den vergangenen Spielzeiten war der Niederländer bereits an Vitesse Arnheim und Heracles Almelo verliehen. Für den VfB kam Sankoh bisher erst zweimal in der Bundesliga zum Einsatz.