Medien: Bale wechselt in die MLS

Gareth Bale setzt seine Karriere in den USA fort. Wie ‚mlssoccer.com‘ berichtet, schließt sich der walisische Superstar dem Los Angeles FC an. In Kalifornien werde Bale einen Einjahresvertrag unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablöse wird nicht fällig, da der Vertrag des 32-jährigen Flügelstürmers bei Real Madrid am kommenden Donnerstag ausläuft. Für Bale wird Los Angeles die erste Karrierestation außerhalb Europas sein.

Ursprünglich hatte der begnadete Linksfuß sogar mit einem Karriereende geliebäugelt. Da er sich aber kürzlich mit Wales für die Winter-WM in Katar qualifizieren konnte, war klar, dass Bale seine Karriere fortsetzen würde. Das tut er nun in der MLS.