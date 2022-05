Sobottka bleibt bei der Fortuna

Marcel Sobottka wird Fortuna Düsseldorf auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Wie die Rheinländer mitteilen, verlängert der 28-jährige Mittelfeldspieler seinen Vertrag in Düsseldorf bis 2025. Sein bislang gültiges Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich bei der Fortuna sehr wohlfühle. Unser gemeinsamer Weg ist noch nicht beendet. In den kommenden Jahren möchte ich weiter Verantwortung übernehmen und dem Klub dabei helfen, seine Ziele zu erreichen“, sagt der Rechtsfuß.

Seit 2015 gehört Sobottka zum Kader der Fortunen. Damals wechselte der ehemalige deutsche U-Nationalspieler für 200.000 Euro vom FC Schalke 04 zu seinem jetzigen Klub. Zuletzt wurde von einer möglichen Rückkehr zu den Knappen berichtet. Auch Arminia Bielefeld und Werder Bremen hatten die Fühler ausgestreckt.