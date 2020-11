Mainz: Kein DFB-Bonus für Baku

Der FSV Mainz 05 erhält keine finanzielle Entlohnung nach dem Nationalmannschaftsdebüt von Ridle Baku. Wie die ‚Bild‘ berichtet, war eine entsprechende Bonuszahlung nicht Teil des Transfers, in dessen Rahmen der 22-Jährige Anfang Oktober von den Rheinhessen zum VfL Wolfsburg wechselte.

Zehn Millionen Euro ließen sich die Mainzer ihren Rechtsverteidiger kosten – ein Betrag, den der VfL in einem Stück und ohne Raten überwies. In Wolfsburg wurde Baku dann sogleich Stammspieler und schaffte es mit starken Leistungen in die deutsche Nationalmannschaft.