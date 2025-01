BVB: Gerüchte um drei Sahin-Nachfolger

Borussia Dortmund wird nach der 2:4-Niederlage bei Holstein Kiel und dem Abrutschen auf Rang neun keine vorschnelle Trainer-Entscheidung treffen. Obwohl der Rückstand auf die Champions League-Plätze bei einem Leipziger Sieg über den VfB Stuttgart (heute, 20:30 Uhr) auf acht Punkte anwachsen würde, hält der BVB an Nuri Sahin fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und auch im Falle einer Niederlage im nächsten Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (Freitag, 20:30 Uhr) droht Sahin keine Entlassung, berichtet die ‚Bild‘. Grund sei der enge Terminkalender, am darauffolgenden Dienstag geht es in der Champions League gegen den FC Bologna.

Gerüchte um mögliche Nachfolger machen dennoch bereits die Runde. So wurde am vergangenen Freitag am Rande der Partie gegen Bayer Leverkusen (2:3) Erik ten Hag (zuletzt Manchester United) im BVB-Stadion gesichtet. Um den schwarz-gelben Trainerjob ging es dabei aber wohl nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Bild‘ berichtet darüber hinaus, dass Roger Schmidt (zuletzt Benfica Lissabon) und Urs Fischer (zuletzt Union Berlin) gehandelt werden. Heiß sind all diese Spuren nach aktuellem Stand nicht, vorerst soll Sahin mindestens zwei weitere Bewährungschancen erhalten.