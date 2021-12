Avdijaj träumt von Bundesliga-Rückkehr

Der Ex-Schalker Donis Avdijaj würde eines Tages gerne wieder in der Bundesliga spielen. Im Interview mit der ‚WAZ‘ gibt der 25-jährige Offensivakteur preis: „Mittel- bis langfristig ist eines meiner großen Ziele die Rückkehr in die deutsche Bundesliga.“ Während seiner Zeit beim FC Schalke glückte der endgültige Durchbruch bei den Profis nicht, es folgten Stationen bei acht europäischen Vereinen.

Seit Sommer steht Avdijaj beim österreichischen Erstligisten TSV Hartberg unter Vertrag, kommt dort auf vier Scorerpuntke (drei Tore, ein Assist) in zehn Einsätzen. Sein Wunsch für das neue Jahr: „Ich will mich weiterentwickeln und auch meine gute Bilanz, was Torbeteiligungen angeht, noch verbessern. Vielleicht gibt es dann ja bald Überschriften wie: ‚Donis Avdijaj ist zurück.‘“