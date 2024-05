„Denkwürdiges Telefonat“: Söder plaudert über Rangnick-Korb

CSU-Politiker Markus Söder hat mit Blick auf Bayern Münchens gescheiterte Verpflichtung von Ralf Rangnick aus dem Nähkästchen geplaudert. „Ralf Rangnick hatte wohl tatsächlich zugesagt, jedenfalls war das meine Information, definitiv“, erzählt der bayrische Ministerpräsident bei ‚Sky‘. „Dann“, so Söder weiter, habe Rangnick „in einem wohl denkwürdigen Telefonat irgendwie Gründe erläutert, bei denen wir alle sagen würden, na ja, okay.“ Ins Detail geht Söder nicht, meint aber: „Es sind eben so Sachen, die passen nicht so zusammen.“

Dass die Verhandlungen mit dem österreichischen Nationaltrainer fast abgeschlossen waren, ist in der Tat bekannt. Auf die Absage reagierte man beim FC Bayern überrascht, die Gründe für den Korb waren vielfältig: Fokus auf die EM, interne Unruhen bei den Münchnern und die potenziellen Kompetenzbereiche sollen unter anderem in die Entscheidung hereingespielt haben. Die Trainersuche des Rekordmeisters geht derweil weiter.